Smart Case от Apple всем в подарок!

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Диапазоны GSM : 850, 900, 1800, 1900
Диапазоны UMTS : 850, 900, 1700, 1900, 2100
Диапазоны LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
Доступ в Интернет : GPRS , EDGE , 3G , 4G
Bluetooth : 5.0
Wi-Fi (802.11) : b, g, n, ac, с технологией MIMO
NFC : да
Разъем для синхронизации : Apple Lightning
Тип дисплея : Super Retina HD (OLED)
Диагональ дисплея (дюйм) : 5.8
Разрешение дисплея (пикс) : 2436x1125
Количество цветов дисплея : 16 млн.
Сенсорный дисплей : да
Тип сенсорного дисплея : емкостный
Поддержка Multitouch : да
Процессор : Apple A11 Bionic + сопроцессор движения М11
Встроенная память (Гб) : 64
Оперативная память (Гб) : 3
Поддержка карт памяти : нет
Фотокамера (Мп) : 12 + 12 (двойная)
Диафрагма : f/1.8 + f/2.4
Оптический зум : да
Автофокус : гибридный
Вспышка : True Tone Quad-LED
Особенности основной камеры : геометки, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, Live Photos со стабилизацией изображения, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, распознавание лиц и фигур, шумоподавление, автоматическое включение HDR при фотосъемке, двойная камера с широкоугольным и телеобъективом, автоматическая стабилизация изображения, гибридный ИК-фильтр, режим "Портрет", сенсор BSI, панорамная съемка (с разрешением до 63 Мп), портретное освещение (бета-версия), форматы изображений: HEIF и JPEG, защита объектива сапфировым стеклом, улучшенный алгоритм местной тональной компрессии, фокусировка касанием и технология Focus Pixels, 10-кратный цифровой зум
Видеозапись : да
Разрешение видеосъемки (пикс) : 3840 x 2160
Частота кадров видеосъемки : 60
Фронтальная камера (Мп) : 7
Тип SIM-карты : nano-SIM
Кол-во SIM-карт : 1
Тип аккумулятора : Литий-ионный, несъемный
Время разговора в сети 3G (ч) : 21
Разъем для зарядки : Проприетарный Apple Lightning
Беспроводная зарядка : Встроенная
Поддержка технологии быстрой зарядки : да
Аккумулятор (мАч) : 2716
Время разговора (ч) : 21
Воспроизведение музыки (ч) : 60
Воспроизведение видео (ч) : 13
Тип корпуса : классический
Высота (мм) : 143.6
Ширина (мм) : 70.9
Толщина (мм) : 7.7
Вес (г) : 174
Материал корпуса : металл, стекло
Защита от влаги и пыли : Да
Стандарт защиты : IP67
Датчики : датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, G-сенсор (акселерометр), гироскоп, барометр, Face ID (распознавание лица с помощью камеры TrueDepth)
Диапазоны GSM : 850, 900, 1800, 1900
Диапазоны UMTS : 850, 900, 1700, 1900, 2100
Диапазоны LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
Доступ в Интернет : GPRS , EDGE , 3G , 4G
Bluetooth : 5.0
Wi-Fi (802.11) : b, g, n, ac, с технологией MIMO
NFC : да
Разъем для синхронизации : Apple Lightning
Тип дисплея : Retina HD (IPS) с технологией 3D Touch
Диагональ дисплея (дюйм) : 4.7
Разрешение дисплея (пикс) : 1334x750
Количество цветов дисплея : 16 млн.
Сенсорный дисплей : да
Тип сенсорного дисплея : емкостный
Поддержка Multitouch : да
Процессор : Apple A11 Bionic + сопроцессор движения М11
Встроенная память (Гб) : 64
Оперативная память (Гб) : 2
Поддержка карт памяти : нет
Фотокамера (Мп) : 12
Диафрагма : f/1.8
Оптический зум : да
Автофокус : гибридный
Вспышка : True Tone Quad-LED
Особенности основной камеры : геометки, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, Live Photos со стабилизацией изображения, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, распознавание лиц и фигур, шумоподавление, автоматическое включение HDR при фотосъемке, автоматическая стабилизация изображения, гибридный ИК-фильтр, сенсор BSI, панорамная съемка (с разрешением до 63 Мп), форматы изображений: HEIF и JPEG, защита объектива сапфировым стеклом, улучшенный алгоритм местной тональной компрессии, фокусировка касанием и технология Focus Pixels, 5-кратный цифровой зум
Видеозапись : да
Разрешение видеосъемки (пикс) : 4000 x 3000
Частота кадров видеосъемки : 60
Фронтальная камера (Мп) : 7
Тип SIM-карты : nano-SIM
Кол-во SIM-карт : 1
Тип аккумулятора : Литий-ионный, несъемный
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) : 12
Разъем для зарядки : Проприетарный Apple Lightning
Беспроводная зарядка : Встроенная
Поддержка технологии быстрой зарядки : да
Аккумулятор (мАч) : 1821
Время разговора (ч) : 14
Воспроизведение музыки (ч) : 40
Воспроизведение видео (ч) : 13
Тип корпуса : классический
Высота (мм) : 138.4
Ширина (мм) : 67.3
Толщина (мм) : 7.3
Вес (г) : 148
Материал корпуса : металл, стекло
Защита от влаги и пыли : Да
Стандарт защиты : IP67
Датчики : датчик освещенности , датчик приближения , цифровой компас , G-сенсор (акселерометр) , гироскоп, барометр
Диапазоны GSM : 850, 900, 1800, 1900
Диапазоны UMTS : 850, 900, 1700, 1900, 2100
Диапазоны LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
Доступ в Интернет : GPRS , EDGE , 3G , 4G
Bluetooth : 5.0
Wi-Fi (802.11) : a, b , g , n , ac, с технологией MIMO, 2.4 ГГц, 5 ГГц
NFC : да
Разъем для синхронизации : Apple Lightning
Apple Pay : да
Тип дисплея : Retina HD (IPS) с технологией 3D Touch
Диагональ дисплея (дюйм) : 5.5
Разрешение дисплея (пикс) : 1920x1080 (Full HD)
Количество цветов дисплея : 16 млн.
Сенсорный дисплей : да
Тип сенсорного дисплея : емкостный
Поддержка Multitouch : да
Процессор : Apple A11 Bionic + сопроцессор движения М11
Встроенная память (Гб) : 64
Оперативная память (Гб) : 3
Поддержка карт памяти : нет
Фотокамера (Мп) : 12 + 12 (двойная)
Диафрагма : f/1.8 + f/2.8
Оптический зум : да
Автофокус : гибридный
Вспышка : True Tone Quad-LED
Особенности основной камеры : геометки, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, Live Photos со стабилизацией изображения, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, распознавание лиц и фигур, шумоподавление, автоматическое включение HDR при фотосъемке, двойная камера с широкоугольным и телеобъективом, автоматическая стабилизация изображения, гибридный ИК-фильтр, режим "Портрет", сенсор BSI, панорамная съемка (с разрешением до 63 Мп), портретное освещение (бета-версия), форматы изображений: HEIF и JPEG, защита объектива сапфировым стеклом, улучшенный алгоритм местной тональной компрессии, фокусировка касанием и технология Focus Pixels, 10-кратный цифровой зум
Видеозапись : да
Разрешение видеосъемки (пикс) : 3840 x 2160
Частота кадров видеосъемки : 60
Фронтальная камера (Мп) : 7
Тип SIM-карты : nano-SIM
Кол-во SIM-карт : 1
Тип аккумулятора : Литий-ионный, несъемный
Время разговора в сети 3G (ч) : 21
Разъем для зарядки : Проприетарный Apple Lightning
Беспроводная зарядка : Встроенная
Поддержка технологии быстрой зарядки : да
Аккумулятор (мАч) : 2691
Время разговора (ч) : 21
Воспроизведение музыки (ч) : 60
Воспроизведение видео (ч) : 14
Тип корпуса : классический
Высота (мм) : 158.4
Ширина (мм) : 78.1
Толщина (мм) : 7.5
Вес (г) : 202
Материал корпуса : металл, стекло
Защита от влаги и пыли : Да
Стандарт защиты: IP67
Датчики : датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, G-сенсор (акселерометр), гироскоп, барометр, Face ID (распознавание лица с помощью камеры TrueDepth)
Диапазоны GSM :
850, 900, 1800, 1900
Диапазоны UMTS : 850, 1700, 1900, 2100, 900
Диапазоны LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
Интернет : GPRS , EDGE , 3G , 4G
Bluetooth : 4.2
Wi-Fi (802.11) : a, b , g , n , ac , с технологией MIMO, 2.4 ГГц, 5 ГГц
NFC : да
Разъем для синхронизации : Apple Lightning
Apple Pay : да
Тип дисплея :
Retina HD (IPS)
Диагональ (дюйм) : 4.7
Разрешение (пикс) : 1334x750
Плотность пикселей (PPI) 326
Количество цветов дисплея : 16 млн.
Сенсорный дисплей, емкостный
Поддержка Multitouch : да
Олеофобное покрытие : да
Процессор :
Apple A10 Fusion + сопроцессор движения M10
64-битная архитектура : да
Частота процессора (МГц) : 2340
Количество ядер : 4
Встроенная память (Гб) : 32
Оперативная память (Гб) : 3
Поддержка карт памяти : нет
Фотокамера (Мп) :
12
Объектив : шестилинзовый
Диафрагма : f/1.8
Разрешение фотосъемки (пикс) : 4000 x 3000
Стабилизация изображения : оптическая
Автофокус : да
Вспышка : True Tone Quad-LED
Особенности основной камеры : геометки, определение лиц, панорама, серийная съемка, тач-фокус, съемка фото в режиме HDR, Live Photos со стабилизацией изображения, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, усовершенствованная система тональной компрессии, распознавание лиц и фигур, шумоподавление Видеозапись : да
Разрешение видеосъемки (пикс) : 3840 x 2160
Частота кадров видеосъемки : 30
Стабилизация видео : Да
Фронтальная камера (Мп) : 7
Особенности фронтальной камеры : виртуальная вспышка, определение лиц, автоматическое включение HDR, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка
Тип SIM-карты : nano-SIM
Кол-во SIM-карт : 1
Время разговора в сети 3G (ч) :
14
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) : 12
Время работы в интернете через Wi-Fi (ч) : 14
Тип аккумулятора : Литий-ионный, несъемный
Разъем для зарядки : Проприетарный Apple Lightning
Аккумулятор (мАч) : 1960
Время ожидания (ч) : 240
Воспроизведение музыки (ч) : 40
Воспроизведение видео (ч) : 13
Тип корпуса :
классический
Высота (мм) : 138.3
Ширина (мм) : 67.1
Толщина (мм) : 7.1
Вес (г) : 138
Материал корпуса : металл
Защита от влаги и пыли : Да
Стандарт защиты IP67
Код производителя :
MN8X2RU/A
Датчики : датчик освещенности , датчик приближения , цифровой компас , G-сенсор (акселерометр) , гироскоп, барометр
Диапазоны GSM : 850, 900, 1800, 1900
Диапазоны UMTS : 850, 900, 1700, 1900, 2100, 900
Диапазоны LTE :1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
Доступ в Интернет : GPRS , EDGE , 3G , 4G
Bluetooth : 4.2
Wi-Fi (802.11) : a, b , g , n , ac , с технологией MIMO
NFC : да
Разъем для синхронизации : Apple Lightning
Apple Pay : да
Тип дисплея : Retina HD (IPS)
Диагональ (дюйм) : 5.5
Разрешение(пикс) : 1920x1080 (Full HD)
Количество цветов дисплея : 16 млн.
Сенсорный дисплей : да
Тип сенсорного дисплея : емкостный
Поддержка Multitouch : да
Процессор : Apple A10 Fusion + сопроцессор движения M10
Встроенная память (Гб) : 128
Оперативная память (Гб) : 3
Поддержка карт памяти : нет
Фотокамера (Мп) : 12 + 12 (двойная)
Диафрагма : f/1.8 + f/2.4
Оптический зум : да
Автофокус : гибридный
Вспышка : True Tone Quad-LED
Особенности основной камеры : геометки, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, Live Photos со стабилизацией изображения, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, распознавание лиц и фигур, шумоподавление, автоматическое включение HDR при фотосъемке, двойная камера с широкоугольным и телеобъективом, автоматическая стабилизация изображения, гибридный ИК-фильтр, режим "Портрет", сенсор BSI, панорамная съемка (с разрешением до 63 Мп), портретное освещение (бета-версия), форматы изображений: HEIF и JPEG, защита объектива сапфировым стеклом, улучшенный алгоритм местной тональной компрессии, фокусировка касанием и технология Focus Pixels, 10-кратный цифровой зум
Видеозапись : да
Разрешение видеосъемки (пикс) : 3840 x 2160
Частота кадров видеосъемки : 60
Фронтальная камера (Мп) : 7
Тип SIM-карты : nano-SIM
Кол-во SIM-карт : 1
Тип аккумулятора : Литий-ионный, несъемный
Время разговора в сети 3G (ч) : 21
Разъем для зарядки : Проприетарный Apple Lightning
Аккумулятор (мАч) : 2900
Время ожидания (ч) : 384
Воспроизведение музыки (ч) : 60
Воспроизведение видео (ч) : 14
Тип корпуса : классический
Высота (мм) : 158.2
Ширина (мм) : 77.9
Толщина (мм) :7.3
Вес (г) : 188
Материал корпуса : металл
Защита от влаги и пыли : Да
Стандарт защиты : IP67
Датчики : датчик освещенности , датчик приближения , цифровой компас , G-сенсор (акселерометр) , гироскоп, барометр,Сканер отпечатков пальцев
Диапазоны GSM : 850, 900, 1800, 1900
Диапазоны UMTS : 850, 900, 1700, 1900, 2100, 900
Диапазоны LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
Доступ в Интернет : GPRS , EDGE , 3G , 4G
Bluetooth : 4.2
Wi-Fi (802.11) : a, b, g, n, ac, с технологией MIMO 2.4 ГГц, 5 ГГц
NFC : да
Разъем для синхронизации : Apple Lightning
Apple Pay : да
Тип дисплея : Retina HD (IPS) с технологией 3D Touch
Диагональ дисплея (дюйм) : 4.7
Разрешение дисплея (пикс) : 1334x750
Количество цветов дисплея : 16 млн.
Сенсорный дисплей : да
Тип сенсорного дисплея : емкостный
Поддержка Multitouch : да
Процессор : Apple A9 + сопроцессор M9
Встроенная память (Гб) : 16
Оперативная память (Гб) : 2
Поддержка карт памяти : нет
Фотокамера (Мп) : 12
Разрешение фотосъемки (пикс) : 4000 x 3000
Стабилизация изображения : цифровая
Автофокус : да
Вспышка : True Tone
Видеозапись : да
Разрешение видеосъемки (пикс) : 3840 x 2160
Частота кадров видеосъемки : 30
Фронтальная камера (Мп) : 5
Тип SIM-карты : nano-SIM
Кол-во SIM-карт : 1
Тип аккумулятора : Литий-ионный
Время разговора в сети 3G (ч) : 14
Разъем для зарядки : Проприетарный Apple Lightning
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) : 10
Время работы в интернете через Wi-Fi (ч) : 11
Время ожидания (ч) : 240
Воспроизведение музыки (ч) : 50
Воспроизведение видео (ч) : 11
Тип корпуса : классический
Высота (мм) : 138.3
Ширина (мм) : 67.1
Толщина (мм) : 7.1
Вес (г) : 143
Материал корпуса : алюминий, нерж. сталь
Датчики : датчик освещенности , датчик приближения , цифровой компас , G-сенсор (акселерометр), гироскоп, барометр
Диапазоны GSM : 850, 900, 1800, 1900
Диапазоны UMTS : 850, 900, 1700, 1900, 2100, 900
Диапазоны LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
Доступ в Интернет : GPRS , EDGE , 3G , 4G
Bluetooth : 4.2
Wi-Fi (802.11) : a, b, g, n, ac, с технологией MIMO 2.4 ГГц, 5 ГГц
NFC : да
Разъем для синхронизации : Apple Lightning
Apple Pay : да
Тип дисплея : Retina HD (IPS)
Диагональ дисплея (дюйм) : 5.5
Разрешение дисплея (пикс) : 1920x1080 (Full HD)
Количество цветов дисплея : 16 млн.
Сенсорный дисплей : да
Тип сенсорного дисплея : емкостный
Поддержка Multitouch : да
Процессор : Apple A9 + сопроцессор M9
Встроенная память (Гб) : 16
Оперативная память (Гб) : 2
Поддержка карт памяти : нет
Фотокамера (Мп) : 12
Разрешение фотосъемки (пикс) : 4000 x 3000
Стабилизация изображения : оптическая
Вспышка : True Tone
Особенности основной камеры : геометки, определение лиц, панорама, серийная съемка, тач-фокус, съемка фото в режиме HDR, Live Photos со стабилизацией изображения, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, усовершенствованная система тональной компрессии, распознавание лиц и фигур, шумоподавление
Видеозапись : да
Разрешение видеосъемки (пикс) : 3840 x 2160
Частота кадров видеосъемки : 30
Фронтальная камера (Мп) : 5
Тип SIM-карты : nano-SIM
Кол-во SIM-карт : 1
Тип аккумулятора : Литий-ионный, несъемный
Время разговора в сети 3G (ч) : 24
Разъем для зарядки : Проприетарный Apple Lightning
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) : 12
Время работы в интернете через Wi-Fi (ч) : 12
Время ожидания (ч) : 384
Воспроизведение музыки (ч) : 80
Воспроизведение видео (ч) : 14
Тип корпуса : классический
Высота (мм) : 158.2
Ширина (мм) : 77.9
Толщина (мм) : 7.3
Вес (г) : 192
Материал корпуса : алюминий, нерж. сталь
Датчики : датчик освещенности , датчик приближения , цифровой компас , G-сенсор (акселерометр)
Диапазоны GSM : 850, 900, 1800, 1900
Диапазоны UMTS : 850, 900, 1700, 1900, 2100, 900
Диапазоны LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
Доступ в Интернет : GPRS , EDGE , 3G , 4G
Bluetooth : 4.0
Wi-Fi (802.11) : a, b, g, n, ac, с технологией MIMO 2.4 ГГц, 5 ГГц
NFC : да
Разъем для синхронизации : Apple Lightning
Apple Pay : да
Тип дисплея : Retina HD (IPS)
Диагональ дисплея (дюйм) : 4.7
Разрешение дисплея (пикс) : 1334x750
Количество цветов дисплея : 16 млн.
Сенсорный дисплей : да
Тип сенсорного дисплея : емкостный
Поддержка Multitouch : да
Процессор : Apple A8 + сопроцессор M8
Частота процессора (МГц) : 1400
Встроенная память (Гб) : 16
Оперативная память (Гб) : 1
Поддержка карт памяти : нет
Фотокамера (Мп) : 8
Разрешение фотосъемки (пикс) : 3248 x 2448
Стабилизация изображения : цифровая
Автофокус : да
Вспышка : да
Особенности основной камеры : геометки, определение лиц, панорама, серийная съемка, тач-фокус, съемка фото в режиме HDR, Live Photos со стабилизацией изображения, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, усовершенствованная система тональной компрессии, распознавание лиц и фигур, шумоподавление
Видеозапись : да
Разрешение видеосъемки (пикс) : 1920 x 1080
Частота кадров видеосъемки : 60
Фронтальная камера (Мп) : 1.2
Тип SIM-карты : nano-SIM
Кол-во SIM-карт : 1
Тип аккумулятора : Литий-ионный
Время разговора в сети 3G (ч) : 14
Разъем для зарядки : Проприетарный Apple Lightning
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) : 10
Время работы в интернете через Wi-Fi (ч) : 11
Время ожидания (ч) : 250
Воспроизведение музыки (ч) : 50
Воспроизведение видео (ч) : 11
Тип корпуса : классический
Высота (мм) : 138.1
Ширина (мм) : 67
Толщина (мм) : 6.9
Вес (г) : 129
Материал корпуса : алюминий, нерж. сталь
Дополнительно : Барометр; Функция точного определения местоположения iBeacon; Сенсор идентификации по отпечатку пальца встроен в кнопку "Домой"; Олеофобное покрытие на передней панели, устойчивое к появлению следов от пальцев; Поддержка съемки замедленного видео с разрешением 1080р и частотой 120 кадров/с или с разрешением 720р и частотой 240 кадров/с. Датчики : датчик освещенности , датчик приближения , цифровой компас , G-сенсор (акселерометр)
Диапазоны GSM : 850, 900, 1800, 1900
Диапазоны UMTS : 850, 900, 1700, 1900, 2100, 900
Диапазоны LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
Доступ в Интернет : GPRS , EDGE , 3G , 4G
Bluetooth : 4.0
Wi-Fi (802.11) : a, b, g, n, ac, с технологией MIMO 2.4 ГГц, 5 ГГц
NFC : да
Разъем для синхронизации : Apple Lightning
Apple Pay : да
Тип дисплея : Retina HD (IPS)
Диагональ дисплея (дюйм) : 5.5
Разрешение дисплея (пикс) : 1920x1080 (Full HD)
Количество цветов дисплея : 16 млн.
Сенсорный дисплей : да
Тип сенсорного дисплея : емкостный
Поддержка Multitouch : да
Процессор : Apple A8 + сопроцессор M8
Частота процессора (МГц) : 1400
Встроенная память (Гб) : 16
Оперативная память (Гб) : 1
Поддержка карт памяти : нет
Фотокамера (Мп) : 8
Разрешение фотосъемки (пикс) : 3248 x 2448
Стабилизация изображения : цифровая
Автофокус : да
Вспышка : True Tone
Видеозапись : да
Разрешение видеосъемки (пикс) : 1920 x 1080
Частота кадров видеосъемки : 60
Фронтальная камера (Мп) : 1.2
Тип SIM-карты : nano-SIM
Кол-во SIM-карт : 1
Тип аккумулятора : Литий-ионный
Время разговора в сети 3G (ч) : 24
Разъем для зарядки : Проприетарный Apple Lightning
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) : 12
Время работы в интернете через Wi-Fi (ч) : 12
Время ожидания (ч) : 384
Воспроизведение музыки (ч) : 80
Воспроизведение видео (ч) : 14
Тип корпуса : классический
Высота (мм) : 158.1
Ширина (мм) : 77.8
Толщина (мм) : 7.1
Вес (г) : 172
Материал корпуса : алюминий, нерж. сталь
Датчики : датчик освещенности , датчик приближения , цифровой компас , G-сенсор (акселерометр)
Диапазоны GSM : 850, 900, 1800, 1900
Диапазоны UMTS : 850, 900, 1700, 1900, 2100, 900
Диапазоны LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
Доступ в Интернет : GPRS , EDGE , 3G , 4G
Bluetooth : 4.2
Wi-Fi (802.11) : a, b, g, n, ac, с технологией MIMO 2.4 ГГц, 5 ГГц
NFC : да
Разъем для синхронизации : Apple Lightning
Apple Pay : да
Тип дисплея : Retina
Диагональ дисплея (дюйм) : 4
Разрешение дисплея (пикс) : 1136x640
Количество цветов дисплея : 16 млн.
Сенсорный дисплей : да
Тип сенсорного дисплея : емкостный
Поддержка Multitouch : да
Процессор : Apple A9 + сопроцессор M9
Количество ядер : 2
Встроенная память (Гб) : 16
Оперативная память (Гб) : 2
Поддержка карт памяти : нет
Фотокамера (Мп) : 12
Разрешение фотосъемки (пикс) : 4000 x 3000
Стабилизация изображения : да
Объектив : пятилинзовый объектив, гибридный ИК-фильтр, датчик освещенности на задней панели, защита объектива сапфировым стеклом
Автофокус : да
Особенности основной камеры : геометки, определение лиц, Live Photos, контроль экспозиции, панорама, режим таймера, серийная съемка, съемка фото в режиме HDR
Вспышка : True Tone
Видеозапись : да
Разрешение видеосъемки (пикс) : 3840 x 2160
Частота кадров видеосъемки : 30
Фронтальная камера (Мп) : 1.2
Особенности фронтальной камеры : виртуальная вспышка, определение лиц, автоматическое включение HDR, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка
Тип SIM-карты : nano-SIM
Кол-во SIM-карт : 1
Тип аккумулятора : Литий-ионный
Время разговора в сети 3G (ч) : 14
Разъем для зарядки : Проприетарный Apple Lightning
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) : 12
Время работы в интернете через Wi-Fi (ч) : 13
Время ожидания (ч) : 240
Воспроизведение музыки (ч) : 50
Воспроизведение видео (ч) : 13
Тип корпуса : классический
Высота (мм) : 123.8
Ширина (мм) : 58.6
Толщина (мм) : 7.6
Вес (г) : 113
Материал корпуса : алюминий, нерж. сталь
Датчики : датчик освещенности , датчик приближения , цифровой компас , G-сенсор (акселерометр) , гироскоп
Диапазоны GSM : 850, 900, 1800, 1900
Диапазоны UMTS : 850, 900, 1700, 1900, 2100, 900
Диапазоны LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
Доступ в Интернет : GPRS , EDGE , 3G , 4G
Bluetooth : 4.0
Wi-Fi (802.11) : a, b, g, n, ac, с технологией MIMO 2.4 ГГц, 5 ГГц
NFC : да
Разъем для синхронизации : Apple Lightning
Apple Pay : да
Тип дисплея : Retina
Диагональ дисплея (дюйм) : 4
Разрешение дисплея (пикс) : 1136x640
Количество цветов дисплея : 16 млн.
Сенсорный дисплей : да
Тип сенсорного дисплея : емкостный
Поддержка Multitouch : да
Процессор : Apple A7
Количество ядер : 2
Встроенная память (Гб) : 16
Оперативная память (Гб) : 1
Поддержка карт памяти : нет
Фотокамера (Мп) : 8
Разрешение фотосъемки (пикс) : 3248 x 2448
Автофокус : да
Вспышка : светодиодная
Видеозапись : да
Разрешение видеосъемки (пикс) : 920 x 1080
Частота кадров видеосъемки : 30
Фронтальная камера (Мп) : 1.2
Фронтальная камера (Мп) : 1.2
Тип SIM-карты : nano-SIM
Кол-во SIM-карт : 1
Тип аккумулятора : Литий-ионный
ВАккумулятор (мАч) : 1560
Разъем для зарядки : Проприетарный Apple Lightning
Время ожидания (ч) : 250
Время разговора (ч) : 10
Воспроизведение музыки (ч) : 40
Воспроизведение видео (ч) : 10
Тип корпуса : классический
Высота (мм) : 123.8
Ширина (мм) : 58.6
Толщина (мм) : 7.6
Вес (г) : 112
Прочее Датчики : датчик освещенности , датчик приближения , цифровой компас , G-сенсор (акселерометр)
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